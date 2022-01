Covid e passaporti vaccinali, studio: “escludere le persone non vaccinate ha benefici trascurabili sulla trasmissione”

MeteoWeb

In moltissimi Paesi del mondo, sono stati introdotti passaporti vaccinali o obblighi vaccinali per fronteggiare la pandemia da SARS-CoV-2. Queste decisioni implicano restrizioni per le persone che non sono vaccinate, che vengono considerate a rischio significativo di trasmissione del virus, nella convinzione che escluderle da diversi ambiti della vita sociale possa ridurre il contagio. “Sebbene le varianti e il calo dell’efficacia siano rilevanti, i vaccini contro SARS-CoV-2 riducono il rischio di infezione, trasmissione e malattia grave/ricoveri in ospedale negli adulti. Pertanto, livelli di vaccinazione più elevati sono utili, riducendo le pressioni sul sistema sanitario. Tuttavia, i vantaggi dell’esclusione delle persone non vaccinate sono sconosciuti”, si legge nell’introduzione ad uno studio, pubblicato in preprint su MedRXiv, in cui “viene descritto un metodo per valutare i vantaggi dell’esclusione delle persone non vaccinate per ridurre la trasmissione, chiamato numero necessario da escludere (NNE)”.

“L’NNE è il numero di persone non vaccinate che devono essere escluse da un ambiente per prevenire un evento di trasmissione da parte di persone non vaccinate in quel tipo di ambiente. L’NNE tiene conto della trasmissibilità della variante Delta (B.1.617.2) attualmente dominante per stimare l’NNE minimo in sei tipi di contesti: famiglie, incontri sociali, contatti stretti casuali, luoghi di lavoro/studio, assistenza sanitaria e viaggi/trasporti. L’NNE può tenere conto di future varianti potenzialmente dominanti (ad es. Omicron, B.1.1.529). Per assistere le società e i responsabili politici nel loro processo decisionale in merito a passaporti vaccinali o obblighi vaccinali, i NNE sono stati calcolati utilizzando l’attuale rischio di infezione di base (da metà a fine novembre 2021) in molti Paesi”, si legge nello studio.

“I NNE suggeriscono che è probabile che almeno 1.000 persone non vaccinate debbano essere escluse per prevenire un evento di trasmissione SARS-CoV-2 nella maggior parte dei tipi di contesti per molte giurisdizioni, in particolare Australia, California, Canada, Cina, Francia, Israele e altre”, riporta lo studio.

I ricercatori concludono che “i vaccini sono utili, ma gli alti NNE suggeriscono che l‘esclusione delle persone non vaccinate ha benefici trascurabili per la riduzione delle trasmissioni in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Questo perché le persone non vaccinate probabilmente non corrono un rischio significativo – in termini assoluti – di trasmettere SARS-CoV-2 ad altri nella maggior parte dei tipi di contesti poiché gli attuali rischi di trasmissione di base sono trascurabili. È urgente prendere in considerazione i danni dell’esclusione, compresa la carenza di personale dovuta alla perdita di operatori sanitari non vaccinati, la disoccupazione, le difficoltà finanziarie per le persone non vaccinate e la creazione di una classe di cittadini a cui non è consentito partecipare pienamente in molti settori della società”.

In sintesi, lo studio “suggerisce che questo intervento di salute pubblica (esclusione) ha benefici limitati. Dato che molte giurisdizioni hanno o stanno pianificando di implementare politiche di esclusione tramite passaporti o obblighi vaccinali, è urgente considerare i danni alla luce dei benefici limitati”.