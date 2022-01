Covid: chi usa sigarette elettroniche ha una maggiore frequenza di sintomi

MeteoWeb

Secondo un nuovo studio della Mayo Clinic, le persone che usano sigarette elettroniche e risultano positive al COVID-19 hanno una maggiore frequenza di sintomi di COVID-19, rispetto alle persone che non svapano.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Primary Care & Community Health, rileva che le persone che svapano e risultano positive ai sintomi del COVID-19 hanno una maggiore frequenza di sintomi come mal di testa, dolori muscolari, dolore toracico, nausea e vomito, diarrea e perdita dell’olfatto o del gusto. Inoltre, lo studio rileva che le persone che svapano e fumano anche tabacco, e che risultano positive al COVID-19, hanno lamentato respiro affannoso e hanno avuto visite al pronto soccorso più frequenti rispetto a quelle che non svapano.

“Lo studio è stato progettato per confrontare la frequenza dei sintomi comuni di COVID-19, come perdita del gusto o dell’olfatto, mal di testa, dolori muscolari e costrizione toracica nei pazienti COVID che hanno svapato, rispetto a quelli che non erano vapers”, afferma David McFadden, primo autore dello studio. “Abbiamo intervistato più di 280 vapers COVID-positivi e li abbiamo confrontati con 1.445 persone COVID-positive della stessa età e sesso e che non svapavano. Tutti questi sintomi comuni di COVID sono stati segnalati più frequentemente tra le persone che svapano“.

I partecipanti allo studio avevano almeno 18 anni e sono risultati positivi al test COVID-19 nei siti di test in Minnesota e Wisconsin tra l’1 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021. I dati sono stati poi raccolti su età, genere, etnia, sintomi del COVID-19, visite e ricoveri in pronto soccorso, storia dello stile di vita, come lo svapo e il fumo.

L’uso delle sigarette elettroniche è cresciuto in modo significativo negli ultimi dieci anni, soprattutto tra gli studenti delle scuole superiori e i giovani adulti, sebbene gli effetti sulla salute a breve e lungo termine delle sigarette elettroniche siano sconosciuti. Sebbene gli studi non abbiano trovato una connessione tra l’uso di sigarette elettroniche e il test positivo per COVID-19, lo studio della Mayo Clinic trova un’associazione tra lo svapo e l’esperienza dei sintomi del COVID-19 per coloro che risultano positivi al COVID-19.

“Ci sono molti studi che hanno dimostrato che l’uso della sigaretta elettronica può essere associato all’infiammazione dei polmoni e può anche causare gravi lesioni polmonari in alcuni utenti, causando una condizione chiamata “danno polmonare associato alla sigaretta elettronica o al vaping“, afferma Robert Vassallo, pneumologo e specialista in terapia intensiva della Mayo Clinic e coautore dello studio. “La nostra ricerca non è stata progettata per verificare se l’uso della sigaretta elettronica aumenta il rischio di contrarre l’infezione da COVID, ma indica chiaramente che il carico di sintomi nei pazienti con COVID-19 che svapano è maggiore rispetto a quelli che non svapano“.

Le incertezze sugli effetti sulla salute dell’uso della sigaretta elettronica sono dovute in parte alla varietà di dispositivi, ingredienti nel liquido di svapo e all’uso. Tuttavia, lo studio ha documentato una differenza significativa nella frequenza dei sintomi tra coloro che svapavano ed erano positivi al COVID-19 e coloro che non svapavano.

L’aumentata infiammazione del tessuto polmonare promossa dall’infezione da COVID-19 e l’infiammazione indotta dal vaping possono peggiorare la probabilità di infiammazione sistemica, con un aumento associato di sintomi come febbre, mialgie, affaticamento e mal di testa, rileva lo studio.

“Durante una pandemia con un agente patogeno respiratorio altamente trasmissibile come SARS-CoV-2 (il virus che causa COVID-19), è altamente consigliabile ridurre o interrompere lo svapo e l’uso di sigarette elettroniche e ridurre al minimo il potenziale di aumento dei sintomi e di malattia polmonare“, afferma il dott. Vassallo.