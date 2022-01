Covid, oggi in Francia 368.149 nuovi casi positivi: è record assoluto europeo nel Paese che ha inventato il “Green Pass”

MeteoWeb

Nel Paese governato da Macron, la Francia che ha inventato il Green Pass la scorsa estate e in cui da settimane i non vaccinati sono emarginati come in Italia al punto che per quasi tutte le attività è necessario il “Super Green Pass”, la strategia governativa per contrastare la pandemia si è rivelata totalmente efficace: con 368.149 nuovi casi positivi giornalieri oggi la Francia ha battuto ogni precedente record di contagi nazionali di tutti i Paesi europei. Ma il problema non è solo quello dei contagi. In Francia oggi ci sono stati anche 341 morti, ormai stabilmente sui livelli dello scorso aprile, nonostante in Francia sia vaccinato il 90% della popolazione con più di 12 anni, proprio come in Italia. I ricoveri nelle terapie intensive della Francia sono più di 3.300.