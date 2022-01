Covid, il Ministro Garavaglia vede “la fine” del Green Pass: “il picco è stato raggiunto, bisogna andare verso la normalizzazione”

MeteoWeb

Per il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia è tempo di superare il Green Pass e intraprendere la strada del ritorno alla normalità pre-pandemia, come molti Paesi, europei e non, stanno facendo. Garavaglia riconosce l’esistenza di grossi paradossi nell’utilizzo del Green Pass in Italia, “ma io vedo la fine di questo percorso”, ha detto il Ministro in un’intervista a “La Verità”. “È una previsione. Le valutazioni di esperti come Bassetti e Crisanti di fatto vanno in questa direzione. Le Regioni vanno in questa direzione. Se guardiamo i dati con serenità si vede che il picco è raggiunto e d’ora in poi si scende. Capisco la preoccupazione di fondo. Un grosso numero di contagi poteva sortire effetti molto pericolosi. Ma vediamo ogni giorno che passa che non è così. Si va verso una normalizzazione e bisogna essere veloci nel prendere le decisioni conseguenti”, ha affermato Garavaglia.

Sugli obblighi di Green Pass e vaccino introdotti dal governo, Garavaglia ha aggiunto: “fortunatamente le cose stanno andando nella direzione giusta. Grande contagiosità ma non grandi conseguenze sulle terapie intensive. Non è mai facile prendere così tante decisioni in poco tempo, però poi bisogna avere la flessibilità di aggiustarle. Sulla base dei dati”, ha aggiunto il Ministro, secondo cui ormai bisogna perseguire un ritorno alla normalità. “Non è solo l’esempio del Regno Unito. È così a Dubai. È così a Londra. È così a Parigi. È così a Madrid. La direzione generale è questa. Bisogna prendere atto e adeguarsi nei tempi giusti, lasciando perdere le ideologie”, ha affermato.