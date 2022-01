Covid, per entrare nel Regno Unito non è più necessario il tampone negativo per i viaggiatori in arrivo Londra

MeteoWeb

A partire dalle ore 4 di venerdì 7 gennaio, nel Regno Unito non sarà più necessario per i viaggiatori in ingresso esibire un tampone negativo al coronavirus. Lo ha deciso il governo britannico, secondo quanto ha riferito l’emittente “Bbc“. Il primo ministro Boris Johnson ha comunicato che sarà eliminato anche l’obbligo di autoisolamento in attesa del risultato del test molecolare dopo l’arrivo nel Paese. I passeggeri potranno invece compiere un test rapido antigenico entro il secondo giorno dall’arrivo.