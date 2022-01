Covid: “i preti non vaccinati non diano l’ostia per la comunione”

MeteoWeb

I sacerdoti non vaccinati non potranno distribuire la comunione. È quanto ha deciso, tramite un decreto, Giacomo Cirulli, vescovo della diocesi di Teano-Calvi (Caserta), che ha esteso il divieto anche a diaconi e laici non vaccinati, vista la situazione pandemica “in costante e grave peggioramento”. “Vaccinarsi con vaccini autorizzati dalle autorità competenti è un atto d’amore“, sostiene il vescovo, richiamando le parole del Papa.

Cirulli ha ricordato come le ostie sull’altare debbano “essere tenute rigorosamente coperte nei previsti vasi sacri”.

Il vescovo, inoltre, ha deciso anche la sospensione di ogni “attività pastorale, catechistica e formativa in presenza”.