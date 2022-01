Covid: lunedì 10 gennaio conferenza stampa di Draghi sulle nuove misure

MeteoWeb

Domani, lunedì 10 gennaio, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa per illustrare le ultime misure adottate dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19, a cominciare dall’obbligo vaccinale per gli over 50. La conferenza è stata fissata per le ore 18.

Interverranno i Ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts Locatelli. L’incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

Le immagini saranno messe a disposizione sui canali della Presidenza del Consiglio.