Covid, il Senato approva maggiori fondi per i risarcimenti dei danni causati dal vaccino

L’aula del Senato ha approvato con 172 sì, 2 no e 15 astenuti l’ordine del giorno, proposto dalla Lega, con il quale si impegna il governo a garantire maggiori fondi per poter indennizzare anche chi ha riportato danni irreversibili dai vaccini anti Covid. E’ stato proposto inizialmente come emendamento per poi essere trasformato in ordine del giorno ed essere approvato dalla commissione Affari costituzionali durante l’esame del decreto sul green pass rafforzato. La proposta, del senatore leghista Luigi Augussori, è stata sottoscritta da Pd, LeU, M5s, FI. L’obiettivo è quello di incrementare i fondi previsti per chi riporta lesioni permanenti a causa delle vaccinazioni obbligatorie.