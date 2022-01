Covid, il virologo Galli positivo a Omicron dopo la terza dose: “sono stato una schifezza”

MeteoWeb

“Stamattina sto discretamente meglio però sono stato una schifezza. Faccio outing: verosimilmente il 31 dicembre o nei giorni precedenti qualcuno mi ha passato Omicron ed eccomi qua, nonostante sia in pensione e abbia condotto in questo periodo una vita ritiratissima vedendo pochissime persone“: è quanto ha affermato questa mattina il virologo Massimo Galli, in collegamento con Mattino 5, spiegando di aver contratto il Covid. “Nel periodo tra Natale e Capodanno – ha aggiunto – gli unici pazienti che ho sentito sono stati per telefono e per mail, non ho visto pazienti. Ho visto un numero limitatissimo di persone e a livello conviviale, cioè senza mascherina, ho visto una dozzina di persone ma mai tutte assieme. Questo la dice lunga su questa variante. La mia è certamente Omicron sequenziata in laboratorio“.

Galli ha evidenziato: “Se qualcuno dice che Omicron è una passeggiata, per i vecchiotti come me dice male. Se io non avessi avuto le tre vaccinazioni la cosa sarebbe andata, per uno della mia età, decisamente molto ma molto peggio, quindi senza se e senza ma bisogna vaccinarsi, almeno non si crepa”.

”Io sono pieno di anticorpi – ha aggiunto Galli – tecnicamente avevo risposto al vaccino con tutte e tre le somministrazioni. Questa è Omicron, è un virus diverso, ha 32 mutazioni, quindi gli anticorpi del vaccino ce la fanno fino a un certo punto. Ho una carica virale alta“. “Sembra ironico che dopo aver avuto due anni di attività intensa avendo visto malati per mesi ogni giorno, in situazioni talvolta non del tutto di contenimento e sicurezza, non mi sia beccato mai niente e mi sono beccato questa cosa qua da pensionato“.