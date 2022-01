Covid, immunità ridotta contro la variante Omicron: lo studio su vaccinati e convalescenti

MeteoWeb

In un documento recentemente accettato per la pubblicazione sulla rivista Nature, è riportata la ridotta efficacia degli anticorpi provocati dal vaccino o dall’infezione contro la variante Omicron del coronavirus SARS-CoV-2, rispetto ad altri lignaggi virali. Tuttavia, i dati indicano che gli individui che sono stati precedentemente contagiati possono trarre beneficio dalla vaccinazione.

La variante Omicron sembra essere più contagiosa di Delta, che ha superato in poche settimane per diventare la variante circolante dominante in diversi Paesi e aree urbane. Si pensa che mutazioni multiple nei geni della proteina spike influenzino le risposte immunitarie, sebbene la variazione dell’immunità possa dipendere dallo stato di vaccinazione o da una precedente infezione. Per comprendere il potenziale di Omicron nell’eludere gli anticorpi neutralizzanti indotti dall’infezione e/o dalla vaccinazione, Florian Krammer e colleghi hanno valutato gli effetti dei sieri di sangue di 85 individui contro la variante Delta e Omicron.

I sieri sono stati raccolti da individui con vari livelli di immunità (vaccinati, con dose booster, contagiati e loro combinazioni) come segue: 15 individui convalescenti (precedentemente contagiati), individui vaccinati due volte con Pfizer-BioNTech (10) o Moderna (10), individui vaccinati tre volte (booster) con Pfizer-BioNTech (10) o Moderna (10), individui convalescenti che hanno ricevuto due dosi di Pfizer-BioNTech (10) o Moderna (10) e individui convalescenti vaccinati tre volte (booster) con Pfizer- BioNTech (10).

L’attività neutralizzante dei sieri di individui convalescenti o doppiamente vaccinati era non rilevabile o molto bassa contro la variante Omicron. I campioni di individui che hanno ricevuto due dosi di Pfizer-BioNTech o Moderna hanno mostrato una riduzione di almeno 23 volte e 42 volte dell’attività di neutralizzazione, rispettivamente, contro Omicron rispetto al SARS-CoV-2 wild-type o alla variante Beta. La riduzione dell’attività per gli individui vaccinati con tripla dose è stata di 7,5 volte per Pfizer-BioNTech e 16,7 volte per Moderna. L’attività neutralizzante dei sieri di individui che erano stati precedentemente contagiati e avevano ricevuto due o tre dosi di vaccino era leggermente migliore, ma ancora fortemente ridotta. Gli individui convalescenti che hanno ricevuto due dosi di vaccino Pfizer-BioNTech, due Moderna o tre Pfizer-BioNTech hanno mostrato rispettivamente cali di 14, 11 e 13 volte nella neutralizzazione di Omicron.

Gli autori osservano che questi risultati supportano altri rapporti iniziali sull’impatto della variante Omicron sulle risposte immunitarie di individui vaccinati o precedentemente contagiati e concludono che potrebbero essere necessari vaccini specifici per Omicron.