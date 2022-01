Covid: anche in Calabria basterà il test rapido per confermare positività, auto sorveglianza e fine quarantena

MeteoWeb

Con la nuova ordinanza firmata dal Presidente Roberto Occhiuto, anche in Calabria basteranno i semplici test antigenici rapidi (quelli realizzati in farmacia) per accertare la positività al Covid senza bisogno di conferma del test da parte dell’Asp. L’ordinanza si allinea a quelle di Toscana, Umbria, Marche e Lazio, che già da tre settimane hanno intrapreso questa strada. Questa decisione porterà come vantaggio la riduzione delle file ai drive-in per il test molecolare, anche se è da tenere in conto che i positivi aumenteranno di molto.

L’ordinanza, nello specifico, riporta anche che “per l’esecuzione dei tamponi di fine isolamento e quarantena e di auto sorveglianza, in alternativa all’Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e riconosciuti come abilitati senza conferma del test Asp”.

Qui il testo dell’ordinanza.