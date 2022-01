Covid: in Grecia scattano le multe per gli over 60 non vaccinati, finanzieranno la sanità

MeteoWeb

In Grecia scattano le multe per gli over 60 che non si sono ancora vaccinati contro il Coronavirus: il provvedimento riguarda circa 300mila ultrasessantenni. L’obiettivo del governo del premier Kyriakos Mitsotakis è sia quello di aumentare il tasso di vaccinazione che allentare la pressione sugli ospedali.

Le persone di oltre 60 anni che non si vaccineranno affronteranno multe mensili, che cominceranno da 50 euro a Gennaio e seguiranno con 100 euro nei mesi successivi. Il ministro della Salute, Thanos Plevris, ha annunciato che le multe verranno raccolte tramite l’agenzia delle entrate e i soldi verranno usati per finanziare gli ospedali statali. Circa 2/3 dei 10,7 milioni di abitanti della Grecia sono attualmente completamente vaccinati (la media Ue è poco sopra il 70%).