Covid, in Portogallo record assoluto di contagi: oltre 65.700 casi

MeteoWeb

In Portogallo è stato registrato un nuovo record di contagi da Covid per il secondo giorno consecutivo. Se ieri erano stati diagnosticati 65.578 positivi, oggi sono oltre 65.700 mentre sono 41 i decessi. Si tratta, dunque, del record assoluto di contagi dall’inizio della pandemia nel Paese. In totale, il Portogallo conta 2.443.524 contagi e 19.744 i decessi dall’inizio della pandemia.

Il maggior numero di contagi si registra nel nord del Portogallo, che nell’ultima giornata ha visto 27.594 positivi e 15 morti. Segue Lisbona e la Valle del Tejo, con 18.590 contagi e 17 decessi. Il Portogallo è oggi il quinto Paese europeo con il maggior numero di contagi per milione di abitanti e tra i Paesi con la più alta percentuale di vaccinati al mondo.

Migliora, invece, la situazione negli ospedali, dove sono 2.249 i letti occupati, dei quali 147 nei reparti di terapia intensiva.