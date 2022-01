Covid, Israele: quarta dose per gli over 18 vulnerabili

MeteoWeb

Israele fornirà la quarta dose di vaccino anti-Covid agli over 18 le cui condizioni mediche lo richiedano o che siano a grande rischio per gli effetti del virus: è quanto ha deciso il direttore generale del Ministero della Sanità Nachman Ash. La somministrazione del secondo booster è limitata a casi specifici e prevista solo a distanza di almeno 4 mesi dalla terza dose.

In precedenza la quarta dose in Israele era riservata agli over 60: ad oggi sono oltre 600mila i vaccinati con due booster.

Ash ha accolto solo in parte le raccomandazioni del panel consultivo del Ministero, che aveva consigliato di rendere disponibile la quarta dose per tutti gli over 18.