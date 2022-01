Covid, la Francia allenta le restrizioni: riaprono discoteche e concerti, stop a mascherine all’aperto e telelavoro

MeteoWeb

“La quinta ondata, caratterizzata dall’incidenza di due diverse varianti, prosegue, ma abbiamo dei segnali incoraggianti: la variante Delta e’ diventata molto minoritaria, Omicron ha cominciato a calare e l’occupazione di letti in terapia intensiva diminuisce da una settimana”. Lo ha detto, annunciando il calendario dell’alleggerimento delle restrizioni, il Premier francese Jean Castex, aggiungendo che i segnali incoraggianti “si vedono soprattutto nell’Ile-de-France”, la regione di Parigi.

Castex ha annunciato che il pass vaccinale in Francia entrerà in vigore il 24 gennaio ma che “potrebbe essere sospeso se l’epidemia e soprattutto la pressione ospedaliera dovessero calare in modo netto e stabile”.

Inoltre, il Premier francese ha annunciato che dal 2 febbraio cadrà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e l’obbligo di smart working mentre dal 16 febbraio riapriranno le discoteche e si potrà di nuovo assistere ai concerti in piedi. Al rientro dalle vacanze invernali, a fine febbraio, sara’ messo un termine al protocollo sanitario anti Covid nelle scuole. “17.000 classi sono state chiuse, sono tante – ha detto Castex – ma rappresentano appena il 3,2%. Pensate se avessimo seguito l’idea di alcuni di chiudere il 100% delle classi…vi lascio immaginare le conseguenze”.