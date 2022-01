Covid, la Repubblica Ceca scarta il piano dell’obbligo vaccinale: “nessuno sarà costretto, non vogliamo dividere la società”

MeteoWeb

Petr Fiala, Primo Ministro della Repubblica Ceca, ha affermato che il governo sta eliminando i piani per l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli over 60, un’iniziativa del precedente governo. “Siamo d’accordo che nessuno sarà costretto a vaccinarsi”, ha detto Fiala ai giornalisti dopo una riunione di governo, aggiungendo che il governo “non vuole dividere la società”.

“Anche se la vaccinazione è l’arma più efficace contro le forme gravi di Covid-19, non vogliamo costringere nessuno“, ha affermato su Twitter il Ministro della Salute Vlastimil Valek.

Il precedente governo ceco aveva annunciato che avrebbe reso obbligatoria la vaccinazione anche per operatori sanitari, agenti di polizia, Vigili del Fuoco e militari dall’1 marzo.

Il Ministero della Salute ceco afferma che il 63% della popolazione è vaccinato e circa il 31% ha ricevuto la terza dose di vaccino.