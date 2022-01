Covid, l’articolo su The Lancet: “titoli virali simili in vaccinati e non vaccinati, riconsiderare gli attuali obblighi di vaccinazione”

MeteoWeb

“Gli studi sull’efficacia dei vaccini hanno dimostrato in modo conclusivo il beneficio dei vaccini COVID-19 nel ridurre le singole malattie sintomatiche e gravi, con conseguente riduzione dei ricoveri. Tuttavia, l’impatto della vaccinazione sulla trasmissibilità di SARS-CoV-2 deve essere chiarito”. È l’introduzione di un articolo, pubblicato sulla prestigiosa rivista The Lancet, a cura di Carlos Franco-Paredes (Università del Colorado), che parla dell’efficacia dei vaccini anti-COVID-19 nel prevenire il contagio e di tutte le conseguenze che ne derivano in termini di limitazioni e restrizioni alla società.

“Uno studio di coorte prospettico nel Regno Unito di Anika Singanayagam e colleghi sulla trasmissione comunitaria di SARS-CoV-2 tra individui non vaccinati e vaccinati fornisce informazioni importanti che devono essere prese in considerazione nella rivalutazione delle politiche di vaccinazione. Questo studio ha mostrato che l’impatto della vaccinazione sulla trasmissione delle varianti circolanti di SARS-CoV-2 nella comunità non sembrava essere significativamente diverso dall’impatto tra le persone non vaccinate”, scrive l’esperto.

“La motivazione scientifica per la vaccinazione obbligatoria negli Stati Uniti si basa sulla premessa che la vaccinazione impedisce la trasmissione ad altri, provocando una “pandemia dei non vaccinati”. Tuttavia, la dimostrazione di infezioni breakthrough (infezioni che avvengono nelle persone vaccinate, ndr) da COVID-19 tra gli operatori sanitari completamente vaccinati in Israele, che a loro volta possono trasmettere questa infezione ai loro pazienti, richiede una rivalutazione delle politiche di vaccinazione obbligatoria che portano al licenziamento del personale sanitario non vaccinato negli Stati Uniti. In effetti, vi sono prove crescenti che i titoli virali nelle vie aeree superiori dei polmoni e il virus coltivabile siano simili negli individui vaccinati e non vaccinati”, continua l’articolo.

“Una recente indagine dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie di un focolaio di COVID-19 in una prigione del Texas ha mostrato la stessa presenza di virus infettivo nel rinofaringe di individui vaccinati e non vaccinati. Allo stesso modo, i ricercatori in California non hanno osservato differenze sostanziali tra individui vaccinati e non vaccinati in termini di carica virale di SARS-CoV-2 nel rinofaringe, anche in quelli con comprovata infezione asintomatica. Pertanto, l’evidenza attuale suggerisce che potrebbe essere necessario riconsiderare le attuali politiche di vaccinazione obbligatoria e che lo stato di vaccinazione non dovrebbe sostituire pratiche di mitigazione come indossare la mascherina, distanziamento fisico e indagini di tracciamento dei contatti, anche all’interno di popolazioni altamente vaccinate”, conclude Carlos Franco-Paredes.