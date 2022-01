Covid: l’Austria revoca il lockdown per i non vaccinati da lunedì

MeteoWeb

L’Austria ha deciso di revocare il lockdown per i non vaccinati, imposto da alcune settimane per contenere la diffusione del coronavirus.

Il cancelliere Karl Nehammer ha annunciato: “Per proteggere le persone dai contagi e per evitare un sovraccarico del sistema sanitario, era necessario limitare maggiormente i non vaccinati. Tuttavia, dato che la situazione nei nostri ospedali si è stabilizzata, il lockdown per i non vaccinati terminerà lunedì,” si legge in un tweet.

L’annuncio è stato fatto nel giorno in cui il Paese registra, per la prima volta dall’inizio della pandemia, oltre 30mila casi. Nelle prossime due settimane, ha detto Nehammer, si attendono tra i 35mila e i 40mila casi.