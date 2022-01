Covid: leader laburista britannico di nuovo positivo, è vaccinato ed è la seconda volta in 2 mesi

MeteoWeb

Keir Starmer, il leader laburista britannico, è risultato positivo al SARS-CoV-2 e oggi sarà sostituito al question time con il premier Boris Johnson dalla sua vice Angela Rayner. Starmer era già risultato positivo a Ottobre. La positività è stata riscontrata durante un test di routine e al momento non sembra avere sintomi.

Sebbene pluri-vaccinato, si tratta del 2° contagio in appena 2 mesi. Il precedente era avvenuto alla vigilia del dibattito in Parlamento sulla finanziaria, quando a dominare la scena del Covid era ancora la variante Delta.

Secondo le indicazioni sanitarie in vigore nel Regno Unito dovrà restare in isolamento a casa almeno fino alla prossima settimana.