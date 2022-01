Covid, l’ira di Sarri: “ci dicano se è pericoloso o no, o si ferma il calcio o si declassa a influenza”

MeteoWeb

“Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si ferma il calcio sennò si declassa a semplice influenza“. Così Maurizio Sarri ha commentato il crescere dei contagi Covid in Serie A. “Siamo in mano alle decisioni di venti regioni e quello che è un focolaio per uno non lo è per l’altro – ha continuato in conferenza stampa – Se la decisione arriva dalle Asl è dura fare un protocollo.”