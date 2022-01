Covid, l’Istituto Superiore di Sanità: “a dicembre il 71% dei contagi s’è verificato tra i vaccinati. 20 mila positivi dopo la terza dose”

MeteoWeb

Doveva essere la “pandemia dei non vaccinati“, e invece a dicembre in Italia secondo i dati ufficiali pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità nel bollettino del monitoraggio nazionale di ieri, soltanto il 29% del totale dei casi positivi del mese di dicembre in Italia s’è verificato tra persone che non avevano ricevuto il vaccino, a differenza della stragrande maggioranza del 71% dei contagi tra i vaccinati. Tra questi ci sono oltre 20.000 contagiati che avevano addirittura già ricevuto la terza dose.

Fonte dati: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_28-dicembre-2021.pdf