Covid, Macron sui non vaccinati: “voglio farli incazzare fino alla fine, questa è la strategia”

Il Presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha pronunciato parole forti contro le persone che non vogliono vaccinarsi contro il Covid. In un’intervista a Le Parisien, Macron ha affermato che “i no vax arrivano a minare quella che è la solidità di una nazione”. Macron ha anche espresso la sua “voglia di rompere le palle” ai non vaccinati. “Continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia“, ha detto senza mezzi termini Macron. Parole destinate sicuramente a far discutere.

“Quasi tutte le persone, oltre il 90%, hanno aderito” alla vaccinazione ed “è una minoranza molto piccola quella che resiste”, aggiunge il Presidente. “Come la riduciamo? La riduciamo, mi spiace dirlo così, facendoli incazzare ancora di più. Io non sono per far incazzare i francesi. Inveisco tutto il giorno all’amministrazione quando li blocca. Bene, i non vaccinati, voglio davvero farli incazzare. Non li metterò in prigione, non li vaccinerò con la forza. E allora dovete dirglielo: dal 15 gennaio non potrete più andare al ristorante, non potrete più andare a prendere un caffè, non potrete più andare a teatro, non potrete più andare al cinema…”, ha affermato Macron.

Per lui, “l’immensa colpa morale dei non vax” è quella di “minare quella che è la solidità di una nazione”. “Quando la mia libertà minaccia la libertà degli altri, divento irresponsabile. Un irresponsabile non è più cittadino“, ha detto.

Per superare la pandemia e la nuova ondata di contagi spinta dalla variante Omicron, “la linea è semplice: è vaccinazione, vaccinazione, vaccinazione e pass vaccinale“, ha precisato Macron, riferendosi al progetto di legge all’esame del Parlamento, che potrebbe essere adottato a metà gennaio, finalizzato a trasformare il passaporto sanitario in un passaporto vaccinale per evitare che i non vaccinati abbiano accesso a bar, teatri, cinema o ristoranti.