Covid: crollano i contagi e Malta si prepara a rimuovere le restrizioni a partire da febbraio

MeteoWeb

Migliora la situazione epidemiologica a Malta, che a metà dicembre era classificata dall’ECDC al secondo posto tra i Paesi più a rischio in Europa mentre ora è scesa al penultimo. Mentre continua il crollo dei nuovi casi e accelera il ritmo delle guarigioni, lo stato insulare si prepara a rimuovere le restrizioni imposte a causa della pandemia, annunciando la prima fase della sua “exit roadmap”.

“Dopo che un gran numero di persone ha ricevuto i vaccini anti-Covid, dalla prima settimana di febbraio il governo sarà in grado di iniziare a rimuovere ulteriori restrizioni“, ha confermato il Primo Ministro maltese Robert Abela. Abela ha aggiunto che il mondo ora ha imparato a convivere con la pandemia molto meglio e la discussione attuale nella maggior parte dei paesi è se il Covid debba continuare a essere trattato come una pandemia o come un’endemia, al pari di raffreddore e influenza.

Nei prossimi giorni, le autorità sanitarie annunceranno un programma dettagliato delle restrizioni che verranno rimosse. Secondo fonti citate dal Times of Sources, il piano dovrebbe prevedere, dall’inizio di febbraio, un graduale allentamento delle misure restrittive. A causa dell’impatto dannoso su attività commerciali e operazioni, le restrizioni anti-Covid annunciate dal governo maltese lo scorso dicembre sono state prese di mira da vari settori, in particolare quelli dell’ospitalità, della ristorazione e dell’aviazione.