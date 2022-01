Covid, la nuova mappa epidemiologica ECDC: Italia tutta in rosso scuro, tranne la Sardegna

MeteoWeb

Nella mappa aggiornata del Centro europeo per il Controllo e la Prevenzione delle malattie (ECDC) sulla situazione dei contagi Covid in Europa, l’Italia appare tutta in rosso scuro, tranne la Sardegna che resta in rosso come nei dati della scorsa settimana.

Rispetto al 30 dicembre, quindi, passano dal rosso al rosso scuro (tonalità che determina il massimo rischio contagi, segnando il superamento dei 500 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti nelle ultime due settimane) Sicilia, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.