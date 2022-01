Covid, negli USA record assoluto di contagi e ricoveri: mai così tanti ricoverati dall’inizio della pandemia

MeteoWeb

Le ospedalizzazioni per Covid hanno raggiunto un nuovo record negli Usa, sorpassando il precedente picco del 14 gennaio 2021, esattamente un anno fa: ad oggi negli Stati Uniti d’America i ricoverati Covid sono ben 145.982, secondo i dati del ministero della salute, quasi il doppio di due settimane fa, con quasi 24 mila posti letti di terapia intensiva occupati nel Paese. In aumento anche i contagi, che nelle ultime settimane sono stati 737.000 al giorno, superando anche in questo caso il dato dello scorso inverno. Il governo federale ha ordinato alle compagnie assicurative private di sostenere le spese di almeno otto test per persona al mese a partire da lunedì prossimo. Negli Usa vivono 334 milioni di persone, quasi sei volte gli abitanti dell’Italia, ma il numero dei ricoveri è enormemente più alto rispetto a quelli del nostro Paese (nove volte in più nei reparti, quindici volte in più in terapia intensiva). Negli Stati Uniti d’America ha ricevuto il vaccino il 75% dell’intera popolazione, poco meno dell’82% dell’Italia.