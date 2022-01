Covid, nuova ordinanza per le isole minori: Green Pass base sui mezzi pubblici fino al 10 Febbraio per motivi di salute e studio

MeteoWeb

Una nuova ordinanza adottata dal Ministero della Salute, su proposta del Ministero dei Trasporti, ha stabilito che per i soli motivi di salute e di studio, l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori è possibile con il Green pass base e non rafforzato fino al 10 Febbraio.

L’ordinanza dispone inoltre che il trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 Febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2.

L’ordinanza, che decorre a partire dal 10 Gennaio fino al 10 Febbraio 2022, prevede il Green pass base per “l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado“, “fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2“. Le disposizioni dell’ordinanza “si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano“.