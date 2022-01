Covid: oggi nuovo CdM, sul tavolo le nuove misure

MeteoWeb

Dovrebbe tenersi nel pomeriggio di oggi un nuovo Consiglio dei Ministri: la seduta non è stata ancora ufficialmente convocata, ma sembra che al centro della riunione dovrebbe esservi la decisione su alcune misure anti-Covid, dato che oggi scadono alcune delle prescrizioni previste dal decreto festività (uso delle mascherine all’aperto e chiusura delle discoteche).

Il governo dovrà anche decidere nuove disposizioni per regolare quarantene e Dad nella scuola, ma ciò potrebbe essere discusso in un successivo CdM.