Covid, Oms: “servono vaccini nuovi, i richiami con quelli già esistenti sono inutili”

MeteoWeb

“Sono necessari e andrebbero sviluppati vaccini contro il Covid-19 che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell’infezione e della trasmissione, oltre che sulla prevenzione di malattie severe e morte”. Lo affermano gli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui contro l’emergere di nuove varianti non è utile continuare ad effettuare richiami con i vaccini già esistenti.

Vaccini in grado di prevenire le infezioni e la trasmissione di Sars-Cov2, oltre alla malattia grave e al decesso, “sono necessari e dovrebbero essere sviluppati. Fino a quando saranno tali vaccini non disponibili di pari passo all’evolvere del virus, potrebbe essere necessario aggiornare la composizione degli attuali vaccini contro Covid-19, per garantire i livelli di protezione raccomandati dall’OMS, anche contro le varianti, Omicron e altre potrebbero arrivare in futuro“. Questa la raccomandazione aggiornata del Gruppo tecnico dell’Oms.

“Mantenere aperte le scuole ha importanti benefici per il benessere mentale, sociale ed educativo dei bambini. Le scuole dovrebbero essere gli ultimi posti a chiudere ei primi a riaprire“, ha fatto poi sapere il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, in un briefing sull’andamento della pandemia nel Vecchio Continente raccomandando tuttavia i governi per tenere aperte le scuole bisogna intensificare le misure anti-Covid. “A causa della maggiore trasmissibilità di Omicron, è fondamentale nelle scuole garantire la ventilazione, l’igiene delle mani l’uso di mascherine adeguato“.