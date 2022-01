Covid, parla la coppia cinese primi casi in Italia: “siamo grati per come ci hanno curati”

MeteoWeb

“Ci sentiamo fortunati e grati all’Italia che ci ha curato e ha accolto l’intera nostra famiglia, anche nostra figlia, che ha trovato in quei giorni difficili una casa ospitale”. E’ questo il messaggio della coppia cinese, primi casi di Covid diagnosticati in Italia, letto durante la cerimonia in corso all’istituto Spallanzani di Roma per i due anni dal loro ricovero. “Siamo stati l’inizio di una storia – hanno aggiunto – di cui speriamo si possa presto porre la parola finire“.