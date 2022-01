Covid: positivo Stefano Puzzer, leader dei portuali No Green Pass

MeteoWeb

Stefano Puzzer, leader delle proteste del porto di Trieste contro il Green Pass, è positivo al Covid. “Mia moglie è risultata positiva al tampone, sono andato a farlo anch’io e sono risultato positivo. Ora ci aspettano dieci giorni di quarantena. Questo non mi rende felice, come potrebbe rendere felice qualcun altro nel dire ‘così avrò il Green Pass’: io ce l’ho già dal 15 ottobre e non l’ho mai usato. Sto prendendo tutte le medicine del caso, abbiamo le cure domiciliari. La gente come noi non molla mai e guai se molla”, ha affermato Puzzer.

Il 6 gennaio scorso, Puzzer ha guidato la marcia di protesta contro il Green Pass da Venezia a Dolo, insieme a 1000 persone. Il 7 gennaio, in una intervista a Repubblica, Puzzer aveva annunciato di non voler fare la terza dose.