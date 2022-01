Covid, in migliaia protestano contro le restrizioni ad Amsterdam: scontri con la polizia – VIDEO

MeteoWeb

Nei Paesi Bassi, è in vigore un lockdown che proseguirà almeno fino alla metà di gennaio, deciso per arginare la veloce diffusione della variante Omicron del coronavirus SARS-CoV-2. Nonostante il divieto di assembramento, migliaia di persone hanno deciso di radunarsi in piazza ad Amsterdam per protestare contro le misure anti-Covid imposte del governo. Il comune aveva dichiarato illegale la protesta, dicendo che la polizia aveva indicazioni secondo cui alcuni manifestanti erano “preparati alla violenza”. Migliaia di persone, tuttavia, si sono ritrovate nella piazza vicino al Museo Van Gogh. Tra i cartelli esposti, uno che recitava “meno repressione, più cura” mentre un altro “non si tratta di un virus, si tratta di controllo” su un lato e “libertà” sull’altro.

Sulla piazza e nelle strade vicine, era grande la presenza della polizia, autorizzata a perquisire preventivamente le persone, in quanto il comune aveva designato l’area come regione a rischio per la sicurezza.

Un gruppo di persone si è scontrato con la polizia antisommossa che tentava di disperdere la folla (vedi video in fondo all’articolo). Almeno una persona è stata fermata. La polizia di Amsterdam, infine, ha interrotto la protesta: la maggior parte dei presenti ha lasciato il posto come chiesto dalla polizia, ma poi molti si sono diretti verso altre zone della città.

I tassi di infezione sono diminuiti gradualmente per settimane nei Paesi Bassi, che hanno reintrodotto misure di blocco a novembre e le hanno ulteriormente inasprite durante le festività natalizie. Durante il lockdown, tutti i negozi non essenziali sono chiusi, così come bar, ristoranti e locali come musei, teatri e cinema.