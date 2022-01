Grande manifestazione in Canada: i camion arrivano ad Ottawa per protestare contro obbligo vaccinale e restrizioni – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oggi, in una tipica gelida giornata invernale in Canada, il convoglio di camion ha raggiunto ​​​​la capitale Ottawa per mettere in scena davanti al parlamento una grande protesta contro l’obbligo di vaccinazione anti-Covid e più in generale contro le restrizioni imposte a causa della pandemia. Il cosiddetto “Freedom Convoy” è iniziato come una manifestazione contro l’obbligo di vaccino per i camionisti transfrontalieri, ma si è trasformato in una manifestazione molto più ampia, contro le politiche governative adottate durante la pandemia.

Ad inizio settimana, il Primo Ministro Justin Trudeau aveva affermato che il convoglio rappresentava una “piccola minoranza marginale” che non rappresenta le opinioni dei canadesi ma nelle scorse ore ha detto alla stampa canadese di essere preoccupato per il fatto che la protesta diventi violenta. Gli organizzatori della protesta, tuttavia, hanno affermato che la manifestazione sarà pacifica e hanno promesso di rimanere a Ottawa fino a quando non riusciranno ad ottenere l’abolizione degli obblighi vaccinali.

Decine di camion sono scesi in piazza ad Ottawa per protestare davanti al parlamento ma si prevede un totale di circa 2.700 camion (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Il servizio meteorologico canadese ha emesso un avviso di freddo estremo per la mattina di oggi, affermando che si sarà una temperatura percepita di -35°C ma nemmeno il freddo estremo basta a intimorire i manifestanti. Il Servizio che si occupa della protezione del Parlamento prevede che oggi saranno presenti fino a 10.000 manifestanti.

Circa il 90% dei camionisti transfrontalieri canadesi e il 77% della popolazione hanno ricevuto due vaccinazioni contro il Covid.