Covid, comitato di esperti consiglia la quarta dose per tutti gli over 18 in Israele: “aumenta di 3-5 volte la protezione contro la malattia grave”

La task force del governo israeliano sulla pandemia ha chiesto al governo di approvare la somministrazione della quarta dose del vaccino contro il Covid-19 a tutti i maggiorenni. Il quarto richiamo, che era gia’ disponibile per gli over 60, dovrebbe essere somministrato a tutti coloro che hanno ricevuto la terza dose o sono guariti dal Covid almeno cinque mesi prima.

La raccomandazione arriva dopo l’esame dei dati secondo i quali coloro che hanno ricevuto la quarta dose aumentano dalle 3 alle 5 volte le protezioni contro la malattia grave e raddoppiano la protezione contro il contagio rispetto a coloro ai quali sono state inoculate tre dosi. Il governo, in particolare il Ministero della Salute, dovra’ ora approvare la raccomandazione, passaggio che sembra scontato visti risultati e precedenti.

I primi dati che erano arrivati dopo la somministrazione della quarta dose, non erano stati cosi’ incoraggianti ma domenica 23 gennaio, un nuovo studio che ha messo a confronto 400 mila persone che aveva ricevuto quarta dose e 600 mila che avevano ricevuto la terza, ha mostrato l’aumento della protezione in coloro che hanno una somministrazione in piu’.