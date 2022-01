Covid: record assoluto di casi in Germania, oltre 80.000. Ma non avevano risolto tutto con il lockdown dei non vaccinati?

MeteoWeb

La Germania registra oggi il record assoluto di casi Covid dall’inizio della pandemia: oltre 80.000 nelle ultime 24 ore, secondo quanto comunicato dal Robert Koch Institute. Registrate anche 384 vittime, che portano il numero totale dall’inizio della pandemia a 114.735.

Picco di contagi, dunque, in Germania. Nelle scorse settimane, i media italiani avevano rilanciato la notizia di un “lockdown per i non vaccinati” in Germania (che in realtà non c’è mai stato) che “aveva funzionato” nel bloccare la diffusione dei contagi.

In realtà, non c’era niente di vero. Il giorno in cui i giornali italiani hanno rilanciato il crollo dei casi in Germania semplicemente era un giorno di festa e, come accade ovunque, erano stati effettuati pochi tamponi, che hanno prodotto un numero dei casi al ribasso rispetto alla media di giorni precedenti. Eppure il “lockdown per i non vaccinati”, che non si può definire tale perché è semplicemente l’equivalente del Super Green Pass in Italia, è ancora in atto. I dati di oggi, dunque, confermano che questa misura non ha affatto funzionato nel frenare i contagi, così come in tanti altri Paesi, Italia inclusa.