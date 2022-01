Covid, record assoluto di contagi in Israele: il 65% degli over 18 ha ricevuto la terza dose

MeteoWeb

Nuovo record assoluto di contagi di Covid ieri in Israele. Secondo il Ministero della Sanità, sono stati rilevati 16.115 casi positivi su oltre 200.000 tamponi, con un tasso di positività del 7,89%. Il numero dei malati gravi è salito nel frattempo a 134, quasi il 50% in più rispetto ad una settimana fa.

Il 65% degli over 18 in Israele ha già ricevuto la terza dose di vaccino, percentuale che rappresenta un record assoluto nel mondo. Tuttavia, questo non è stato sufficiente ad impedire che venisse raggiunto un nuovo record di contagi dall’inizio della pandemia. Intanto, il Paese ha già iniziato a somministrare la quarta dose di vaccino alle persone di oltre 60 che hanno ricevuto la terza oltre quattro mesi fa, ad alcune categorie di malati cronici e al personale medico. In pochi giorni, secondo il sito Ynet, 132.000 persone si sono sottoposte alla somministrazione della quarta dose.