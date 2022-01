La lezione dal Regno Unito, il Ministro della Salute: “nuove limitazioni alla libertà sono l’ultima risorsa, nel 2022 dovremo convivere con il Covid”

MeteoWeb

Sajid Javid, Ministro della salute del Regno Unito, afferma che qualsiasi nuovo freno alle libertà deve essere “l’ultima risorsa assoluta”, aggiungendo che il Paese è in “una posizione molto più forte” ora rispetto a 12 mesi fa. Le restrizioni alla libertà “devono essere l’ultima risorsa assoluta” e i britannici dovranno imparare a “vivere insieme” al Covid nel 2022, ha scritto Javid in un editoriale sul Daily Mail.

“Secondo gli ultimi dati dell’Office for National Statistics, la scorsa settimana una persona su 25 in Inghilterra sarebbe risultata positiva al Covid-19, e anche i ricoveri sono in costante aumento. Tuttavia, i numeri nelle unità di terapia intensiva sono stabili e attualmente non seguono la traiettoria che abbiamo visto in questo periodo l’anno scorso durante l’ondata Alpha. Di conseguenza, abbiamo deciso di non mettere in atto ulteriori misure prima di questo nuovo anno e abbiamo accolto il 2022 con alcune delle misure meno restrittive in Europa”, ha scritto il Ministro.

“I limiti alla nostra libertà devono essere l’ultima risorsa assoluta e il popolo britannico giustamente si aspetta che facciamo tutto ciò che è in nostro potere per evitarli. Da quando sono entrato in questo ruolo sei mesi fa, sono stato anche profondamente consapevole degli enormi costi sanitari, sociali ed economici dei lockdown. Quindi sono determinato che dobbiamo darci le migliori possibilità di vivere insieme al virus ed evitare misure rigorose in futuro”, ha scritto il Ministro, citando “tre linee di difesa che, se prese insieme, sono tra le più profonde e forti al mondo”, ossia il programma di vaccinazione, un’enorme infrastruttura di test e i trattamenti contro il Covid. “Abbiamo il programma antivirale più avanzato d’Europa. L’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari ha approvato Paxlovid, un trattamento antivirale all’avanguardia”, che “si unirà a una serie di trattamenti anti-Covid che stiamo mettendo a disposizione”.

“Queste tre linee di difesa manterranno un numero enorme di persone fuori dall’ospedale. Tuttavia, anche se abbiamo visto alcune ricerche incoraggianti sulla gravità di Omicron, la sua maggiore trasmissibilità significa che può ancora portare a un numero significativo di ricoveri”, ha concluso Javid, sottolineando comunque che anche se “entriamo nel terzo anno di pandemia globale”, è “una pandemia che è ancora lungi dall’essere finita”.