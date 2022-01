Covid, Sileri: “il bollettino rimane, dopo il picco si potrà allentare la presa”

MeteoWeb

“Il bollettino sui dati Covid rimane. Oggi, però, non è importante il numero dei contagi, ma il numero dei ricoveri e delle persone nelle terapie intensive. Va spiegato il trend settimanale che da un quadro più veritiero. Ma al momento, in termini di comunicazione, non cambia nulla“: è quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ai microfoni di ‘Radio anch’io’, su Radio 1. Il bollettino, dunque, “è quello. L’aiuto deve venire anche dai media e da come sono sottolineati i dati. Noi dobbiamo dare dati migliori, ma su quei dati va fatta una comunicazione migliore“.

“Stiamo vivendo un picco pandemico. Ovviamente vi sarà, poi, una decrescita dei casi. E tutte le regole che oggi stiamo mettendo, a mio avviso in tempo relativamente breve, potranno essere di nuovo modificate per allentare la presa,” ha proseguito Sileri. Per quanto riguarda la richiesta di cambiare il modello dei ‘colori’ per le Regioni, “non servirà questa rimodulazione perché, per l’andamento del virus, in qualche settimana si ritornerà a una situazione in cui il giallo scomparirà“.

Secondo Sileri, conservare il sistema dei colori “è fondamentale nel caso possano, un giorno, presentarsi ulteriori varianti” più preoccupanti. Per quanto riguarda le regole più stringenti “dobbiamo considerare ciò che si sta facendo non come qualcosa di fisso, che durerà all’infinito, ma come qualcosa di modulabile a secondo di quello che ci serve. La variante Omicron ci sta ponendo di fronte a un virus che corre di più ma sembra meno grave in una popolazione vaccinata, con un picco che abbiamo verosimilmente raggiunto e che comincerà a decrescere. Nelle prossime settimane molte di queste regole verranno ulteriormente riviste,” ha concluso Sileri.