Covid, studio sul vaccino Moderna: “bassa efficacia di 2 e 3 dosi contro Omicron, quarta dose necessaria per gli immunocompromessi”

“La variante Omicron di SARS-CoV-2 recentemente emersa ha sollevato preoccupazioni sulla potenziale fuga dall’immunità indotta dal vaccino. Sono disponibili dati limitati sull’efficacia vaccinale nel mondo reale del vaccino Moderna contro Omicron”, si legge in uno studio, condotto dagli esperti del Kaiser Permanente in California e pubblicato in preprint su MedRXiv, in cui è stata riportata l’efficacia di 2 o 3 dosi del vaccino Moderna contro l’infezione e il ricovero in ospedale con le varianti Omicron e Delta, anche tra individui immunocompromessi.

Nello studio, sono stati inclusi 6.657 casi positivi (44% Delta, 56% Omicron). “L’efficacia di 2 dosi contro l’infezione da Omicron era del 30,4% 14-90 giorni dopo la vaccinazione ed è diminuita rapidamente in seguito. L’efficacia di 3 dosi era del 95,2% contro l’infezione da Delta e del 62,5% contro l’infezione da Omicron. L’efficacia di 3 dosi contro l’infezione da Omicron era bassa tra gli individui immunocompromessi (11,5%). Nessuno dei casi (Delta o Omicron) vaccinato con 3 dosi è stato ricoverato in ospedale rispetto a 53 casi non vaccinati Delta e 2 Omicron”, si legge nello studio.

“Presi insieme, questi dati suggeriscono che la terza dose potrebbe essere necessaria meno di 6 mesi dopo la seconda dose negli individui immunocompetenti e che 3 dosi possono essere insufficienti per proteggere dall’infezione da Omicron gli individui immunocompromessi. Inoltre, i dati evidenziano la potenziale necessità di un adeguamento periodico dei vaccini per colpire le varianti circolanti, inclusa Omicron, che si sono evolute per sfuggire all’attuale immunità indotta dal vaccino”, scrivono i ricercatori.

“In conclusione, questo studio sul vaccino Moderna ha riscontrato una diminuzione dell’efficacia di 2 dosi contro l’infezione Delta, un’alta efficacia di 3 dosi contro l’infezione Delta e una bassa efficacia di 2 e 3 dosi contro l’infezione Omicron. La protezione contro l’infezione da Omicron diminuisce entro 3 mesi dalla seconda dose, suggerendo la necessità di un intervallo più breve tra la seconda dose e quella di richiamo. La mancanza di protezione contro l’infezione da Omicron nella popolazione immunocompromessa sottolinea l’importanza della quarta dose per questa popolazione. Il monitoraggio continuo dell’efficacia del vaccino contro l’infezione da Omicron e il ricovero in individui immunocompetenti e immunocompromessi e la sorveglianza per l’emergere di nuove varianti di SARS-CoV-2 sono necessari per informare le future strategie di vaccinazione”, conclude lo studio.