Covid, Toti: “è diventata una pandemia burocratica, non si può andare avanti con questo tamponificio”

MeteoWeb

“Pandemia burocratica! Questo è diventato il Covid”. Lo scrive in un post su Facebook Giovanni Toti, Presidente della Liguria, che lamenta le regole complicate in atto per affrontare la pandemia e invita il governo a considerare di fare i tamponi solo ai sintomatici.

“Dopo un’intera giornata di lavoro con medici, farmacisti, dirigenti sanitari per cercare di dare risposte ai cittadini in balìa di regole complicate e in continuo cambiamento su isolamento, certificati e quarantena, sono sempre più convinto che così non si possa più andare avanti. Il Governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici, altrimenti non saremo travolti dai malati ma dalle carte e dai tamponi. Solo oggi in Liguria ne abbiamo fatti 47mila, il sistema non può più reggere questo tamponificio, nonostante il grande sforzo di tutti”, ha scritto Toti.