Covid, vaccini di seconda generazione: in Sudafrica il primo sito produttivo del continente

Nasce in Sudafrica, a Cape Town, la prima fabbrica del continente, finanziata dal miliardario biotecnologico Patrick Soon-Shiong, che produrrà il vaccino anti-Covid di seconda generazione.

L’obiettivo è produrre il siero “in Africa, per l’Africa, ed esportarlo in tutto il mondo“, ha affermato l’uomo d’affari nato in Sudafrica.

I primi vaccini saranno prodotti quest’anno e si prevede che il sito raggiungerà un miliardo di dosi all’anno entro il 2025.

I vaccini di seconda generazione sopperiscono alla perdita di efficacia degli attuali vaccini nel tempo, scongiurando la comparsa di varianti virali. “Oggi stiamo dimostrando che stiamo diventando autosufficienti come continente e dovremmo essere orgogliosi di ciò che stiamo ottenendo,” ha dichiarato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

Ufficialmente, il Sudafrica è il Paese africano più colpito dal virus, con oltre 3,5 milioni di casi di cui 93.400 morti, mentre il continente ha registrato ufficialmente più di 10 milioni di casi a Gennaio, secondo l’Unione Africana. I contagi hanno registrati un picco da quando la variante Omicron è stata scoperta in Sud Africa, alla fine di Novembre.