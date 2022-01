Covid, Valle D’Aosta a rischio zona rossa: chiede una deroga al Governo

MeteoWeb

Nell’ultimo bollettino, i pazienti in terapia intensiva in Valle d’Aosta erano 8 e con le attuali norme, raggiunto il numero di 10 pazienti, per la regione alpina scatterà la zona rossa. Per questo, la Valle d’Aosta ha chiesto una deroga provvisoria da parte del governo per evitare la zona rossa, che significa lockdown totale. In caso di ulteriori ricoveri, l’ingresso in zona rossa potrebbe avvenire già lunedì 24 gennaio.

Il paradosso, secondo la maggioranza regionale, potrebbe essere quello di trovarsi nella fascia con maggiori restrizioni per poi vederle venir meno magari una settimana dopo, con il sistema delle zone completamente rivisto. L’ingresso in zona rossa, secondo il presidente della Regione, Erik Lavevaz, sarebbe una “tragedia” perché “vorrebbe dire chiudere gli impianti di risalita in un momento in cui c’è un po’ di ripresa rispetto all’anno scorso”.