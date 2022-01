Covid, Zaia: “scuole chiuse fino Febbraio se la situazione peggiora”

MeteoWeb

“Tifiamo tutti per la ripartenza il 10 Gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe una tragedia rinviare all’inizio di Febbraio“: lo ha dichiarato al Corriere della Sera il presidente del Veneto Luca Zaia, secondo cui, però, per una simile decisione è necessaria “una regia nazionale“. “Ci vuole l’onestà intellettuale di avvisare i cittadini se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l’ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo“.

Il governatore ha lanciato anche la proposta “di valutare l’introduzione dell’automonitoraggio a scuola“, che consiste nel consegnare “a tutti gli studenti, una o due volte alla settimana, un kit per il test fai da te“. In questo modo, ha spiegato Zaia, “riusciremmo ad intercettare i positivi prima che il contagio dilaghi“.

“I fai da te – ha aggiunto – sono ormai entrati nella quotidianità di milioni di italiani, li consiglia anche l’Ecdc, autorità riconosciuta da tutti gli Stati, e sono l’unico modo per eseguire uno screening di massa alla ripresa delle lezioni“.

Una volta un positivo andrebbe poi modificata la procedura successiva: “Crediamo che soprattutto alle superiori, dove il tasso di vaccinati è molto alto, sia possibile immaginare nuovi modelli di coesistenza tra gli studenti facendo leva sull’immunità di gregge. Non posso dire di più, è un’ipotesi che stiamo studiando e andrà condivisa con le altre Regioni“, ha concluso.