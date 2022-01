Covid, Zambon: “io un’icona dei no vax? Credo nei vaccini e ho fatto 3 dosi”

MeteoWeb

“Io sarei un’icona dei no vax? Credo nei vaccini e ho fatto tre dosi“: lo ha dichiarato, in un’intervista al Corriere della Sera, Francesco Zambon, medico ed ex funzionario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Aveva dato le dimissioni dall’OMS denunciando opacità, “mancanza di trasparenza e indipendenza“.

Zambon ha chiarito la sua posizione, dopo essere stato eletto a paladino nelle proteste di piazza contro vaccini e Green Pass.

“Bisogna riconoscere che se quest’anno abbiamo una pressione accettabile sul sistema sanitario è grazie al vaccino. Altrimenti saremmo in una situazione catastrofica, con le terapie intensive congestionate,” ha ricordato Zambon, che però non concorda del tutto con la politica sanitaria dell’Italia perché “l’informazione è stata disastrosa. Non sono stati fatti sondaggi per capire nel profondo quali sono le motivazioni di chi dice no, in modo da dare risposte mirate e spiegare bene le ragioni per cui i benefici sono superiori ai rischi“.