Dieta, mangiare meno carne è possibile: lo studio dell’università di Oxford spiega come fare

Fornire più opzioni di pasto senza carne è un modo efficace per promuovere una riduzione della selezione e dell’acquisto di carne in contesti diversi. E’ quanto suggerito dai risultati di tre studi preliminari riportati in un articolo pubblicato sull‘International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Nonostante l’importanza di incoraggiare diete più sostenibili, pochi studi hanno preso in esame l’effetto dell’aumento della disponibilità di pasti senza carne come intervento per promuovere un consumo ridotto di carne. Gli autori dell’Università di Oxford, nel Regno Unito, hanno condotto tre studi per indagare su come la disponibilità di opzioni senza carne influenzi le scelte alimentari delle persone.

Il primo studio è stato un esperimento naturale condotto in una mensa dell’Università di Oxford. Tra settembre 2019 e gennaio 2020, il menu è stato modificato dall’offerta precedente di un pasto senza carne e due pasti a base di carne (linea di base) per offrire invece un pasto a base di carne e due pasti senza carne. La vendita di pasti a base di carne è diminuita di quasi 20 punti percentuali da una media del 58,2% al basale al 38,7% quando era disponibile una percentuale maggiore di pasti senza carne. Nello stesso periodo non ci sono state modifiche alle vendite di pasti a base di carne in altre mense universitarie.

Un secondo esperimento naturale è stato condotto in 18 mense sul posto di lavoro in una serie di siti in tutta l’Inghilterra, inclusi magazzini, siti di produzione e un ufficio. Il fornitore di servizi di catering ha cambiato il proprio menu a settembre 2020 per introdurre i lunedì senza carne e aumentare la gamma di pasti senza carne offerti. Gli autori hanno analizzato i dati di vendita per le otto settimane precedenti e le otto settimane successive al cambio di menu e hanno riferito che la percentuale media di pasti senza carne è aumentata dal 9,6% al 12,4%. Gli autori osservano che c’era una notevole variabilità nell’implementazione delle modifiche al menu tra i siti, il che potrebbe spiegare il minore aumento della selezione di pasti senza carne.

Il terzo studio è stato un esperimento online in cui i partecipanti hanno selezionato un pasto da una delle quattro opzioni in cui la gamma di opzioni poteva essere prevalentemente carne, prevalentemente senza carne, o ugualmente carne e pasti privi di carne. Un campione rappresentativo di 2205 adulti del Regno Unito è stato reclutato da un panel di un’agenzia di ricerche di mercato globale, Dynata. Gli individui che avevano restrizioni dietetiche, come essere vegetariani, sono stati esclusi per garantire che i partecipanti potessero scegliere liberamente tra le opzioni del pasto. L’esperimento si è svolto tra agosto e settembre 2020. Quando è stato offerto un numero uguale di carne e pasti senza carne, il 28,5% dei partecipanti ha selezionato un’opzione senza carne. Questo è aumentato al 47,5% nell’impostazione a maggioranza senza carne ed è sceso al 12,4% nell’impostazione a maggioranza carne. La misura in cui il rapporto tra carne e opzioni senza carne ha influenzato le scelte non variava in base al sesso, allo stato socioeconomico o al consumo di carne di base dei partecipanti.

Presi insieme, questi risultati suggeriscono che è più probabile che gli individui scelgano opzioni senza carne quando tali opzioni sono rese più prontamente disponibili. Tuttavia, gli autori avvertono che la dimensione di questo effetto è incerta a causa delle differenze tra gli studi nel modo in cui è stata modificata la disponibilità di pasti senza carne.

L’autrice principale del documento, Rachel Pechey, ha dichiarato: “C’è un’urgente necessità di promuovere un consumo più sostenibile per proteggere la salute del pianeta e la riduzione del consumo di carne e latticini potrebbe portare a sostanziali benefici in termini sia di salute che di impatto ambientale. Questi studi preliminari mostrano che modificare la disponibilità di opzioni senza carne può essere un intervento promettente per ridurre la selezione e l’acquisto di farine di carne. Sono necessari ulteriori studi per testare l’efficacia dell’aumento della disponibilità di pasti senza carne“.

Secondo gli autori la ricerca futura potrebbe includere l’esplorazione delle potenziali barriere contro il passaggio a menu più privi di carne in luoghi in cui il consumo di carne di base è elevato.