Dispiegato lo scudo termico del telescopio spaziale James Webb: compiuto con successo uno dei passaggi più critici della missione

Il telescopio spaziale James Webb continua a “sbocciare” come un fiore nello spazio. Le delicate operazioni di dispiegamento dell’attesissimo osservatorio tra le stelle, lanciato lo scorso 25 dicembre dalla Guyana francese, hanno compiuto un altro passo: lo scudo termico è stato dispiegato con successo. Lo annuncia la NASA, sottolineando che l’operazione, durata diverse ore, era considerata come uno dei momenti più critici per la riuscita della missione, nonché il dispiegamento più difficile mai realizzato nello spazio dalla NASA.

Il parasole – delle dimensioni di un campo da tennis a grandezza naturale – è stato piegato per adattarsi all’interno dell’area di carico utile del cono anteriore di un razzo Arianespace Ariane 5 prima del lancio. Il team Webb ha iniziato a dispiegare il parasole il 28 dicembre 2021, tre giorni dopo il lancio.

Lo scudo termico, composto da cinque strati, proteggerà il telescopio dalla luce e dal calore del sole, della Terra e della Luna. I cinque strati riducono l’esposizione dal sole da oltre 200 kilowatt di energia solare a una frazione di watt. “Questa è la prima volta che qualcuno ha mai tentato di mettere un telescopio così grande nello spazio“, commenta Thomas Zurbuchen della NASA. “Webb ha richiesto non solo un assemblaggio accurato, ma anche un’attenta implementazione. Il successo del suo dispiegamento è un’incredibile testimonianza dell’ingegno umano e dell’abilità ingegneristica che consentiranno a Webb di raggiungere i suoi obiettivi scientifici”.

“L’apertura del parasole di Webb nello spazio è un’incredibile pietra miliare, cruciale per il successo della missione“, ha affermato Gregory L. Robinson, direttore del programma di Webb presso la sede della NASA. “Migliaia di parti hanno dovuto lavorare con precisione affinché questa meraviglia dell’ingegneria si dispiegasse completamente. Il team ha compiuto un’impresa audace con la complessità di questa distribuzione, una delle imprese più audaci finora per Webb”.

L’osservatorio di scienze spaziali più grande e complesso del mondo ha ancora altri 5 mesi e mezzo di installazione, compreso il dispiegamento dello specchio secondario e delle ali dello specchio primario, l’allineamento dell’ottica del telescopio e la calibrazione degli strumenti scientifici. Successivamente, Webb consegnerà le sue prime immagini.

Il telescopio spaziale James Webb, frutto di una collaborazione tra la NASA, l’Agenzia Spaziale Europea e quella canadese, permetterà di scrutare l’universo con una potenza mai vista finora. La tecnologia rivoluzionaria del telescopio esplorerà ogni fase della storia cosmica, dall’interno del nostro sistema solare alle galassie osservabili più distanti nell’universo primordiale, fino a tutto il resto. Webb rivelerà scoperte nuove e inaspettate e aiuterà l’umanità a comprendere le origini dell’universo e il nostro posto in esso.