Rischio alluvioni: domani in Campidoglio il convegno “Progetto Roma sicura” dedicato al rischio idrogeologico

L’area metropolitana di Roma è, dal punto di vista del rischio idrogeologico, la più rischiosa tra le grandi città europee. Il dato emerge dall’aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico – PS5 stralcio funzionale per il tratto metropolitano di Roma da Castel Giubileo alla foce – realizzato dall’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale. Gli studi effettuati dall’Autorità confermano che il rischio alluvioni è individuato su un territorio urbanizzato molto vasto, grande 1.135 ettari, dove vivono e lavorano circa 300 mila persone, in zone densamente abitate e con un patrimonio di infrastrutture, servizi e testimonianze storiche e artistiche uniche.

Si parlerà di questo e di molto altro ancora, a cominciare da come mettere in sicurezza Roma attraverso le opere di manutenzione e difesa dal rischio idrogeologico, al convegno che si svolgerà domani presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio con il titolo “Progetto Roma sicura. Presentazione del sistema di invasi e delle opere di manutenzione e difesa dal rischio idrogeologico”. L’evento è organizzato da Roma Capitale e Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale in collaborazione con il Consiglio nazionale dei geologi e il Consiglio nazionale degli ingegneri.

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri porterà i saluti istituzionali alle 9.30. Seguiranno gli interventi del Capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio e del Segretario generale dell’ Autorità Erasmo D’Angelis, che introdurrà i lavori incentrati sulle misure per la difesa dal rischio piene del Tevere e gli interventi di manutenzione e prevenzione dell’area metropolitana. Le conclusioni, alle 13.30, saranno a cura dell’Assessore ai Lavori pubblici e infrastrutture del Comune di Roma Ornella Segnalini.