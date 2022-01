Covid, in Cina scatta un improvviso lockdown: donna resta chiusa in una casa per un appuntamento al buio

MeteoWeb

Potrebbe essere forse l’appuntamento al buio più “imbarazzante” di tutti i tempi. Domenica scorsa, quando è stato annunciato un blocco immediato nella città cinese di Zhengzhou, una donna è rimasta bloccata nell’appartamento di un uomo che aveva appena incontrato. Come ha raccontato lei stessa, dato che stava “invecchiando“, i genitori le avevano organizzato 10 appuntamenti al buio, come ha riferito in un video sulla piattaforma di social media cinese WeChat.

Era volata da Guangzhou a Zhengzhou, la capitale della provincia di Henan, in vista del capodanno lunare per l’intensa settimana di appuntamenti al buio. In questo particolare appuntamento l’uomo, il numero cinque, “voleva mostrare le sue abilità culinarie e abbiamo deciso di cenare a casa sua“, ha riferito la donna. “Andava tutto bene quando sono arrivata. Poi, dopo la cena, quando stavo per partire, la situazione COVID di Zhengzhou è peggiorata all’improvviso”.

La donna è così rimasta bloccata a casa dell’uomo per diversi giorni. “Vivere nell’appartamento con qualcuno che conoscevo a malapena mi ha fatto sentire così a disagio e imbarazzata“, ha detto. “Lui – ha raccontato – parla molto poco, come un uomo di legno, ma penso che sia anche un bene”.

La donna, la cui età esatta è sconosciuta ma secondo quanto riferito è nata negli anni ’90, ha aggiunto che l’uomo si dava molto da fare, lavorando ogni giorno e prendendosi cura di lei, cucinando e pulendo. “Sebbene le sue abilità culinarie fossero così così, gli ho dato un pollice in su per i suoi sforzi”.