Due gemelli sono nati in giorni, mesi e anni diversi, ma a soli 15 minuti di distanza

Due gemelli in California sono nati a soli 15 minuti di distanza, ma i loro compleanni sono in giorni, mesi e anni diversi.

Alfredo Antonio Trujillo è venuto alla luce per primo alle 23:45 della Vigilia di Capodanno, e sua sorella Aylin Yolanda Trujillo è nata esattamente a mezzanotte.

“È pazzesco per me che siano gemelli e abbiano compleanni diversi,” ha dichiarato la madre, Fatima Madrigal. “Sono sorpresa e felice che Aylin sia nata a mezzanotte“.

Aylin è stata la prima nata al Natividad Medical Center e nella contea di Monterey nel 2022. I gemelli hanno anche due sorelle e un fratello.

Aylin alla nascita pesava 2,6 kg, mentre il fratello maggiore Alfredo pesava 2,7 kg.

Ci sono circa 120mila parti gemellari negli Stati Uniti ogni anno, poco più del 3% di tutte le nascite. I gemelli con compleanni diversi sono rari e la possibilità che nascano in anni diversi è una su 2 milioni, ha evidenziato il Natividad Medical Center.

Nonostante la rarità, non è la prima volta che nascono gemelli in anni separati. Secondo CBS Baltimora, il MedStar Washington Hospital Center ha riportato che una donna ha dato alla luce due gemelli verso mezzanotte, uno nato nel 2013 e un altro nel 2014, a soli 3 minuti di distanza.