Prodotto da forno richiamato dai supermercati per contaminazione: è allerta per gallette con ossido di etilene

I Supermercati Gros Cidac hanno segnalato sul proprio sito internet, il richiamo precauzionale di un prodotto da forno per la “presenza di ossido di etilene nella miscela di erbe aromatiche (timo ed origano)”. Nel dettaglio si tratta delle gallette “Norvegesi Sale Marino ed Erbe Aromatiche” da 220 grammi a marchio Daily Bread (CODICE EAN 8032998905076), con date di scadenza o termine minimo di conservazione: 13/02/2021 e 14/04/2022, prodotte dall’azienda Backeverket AS nello stabilimento di via Melkeveien 4, nel comune di Porsgrunn PB.54 nella provincia di Sandvika in Norvegia.

Le gallette richiamate sono state commercializzate in Italia da CEA Italia srl- Via Isola di Sopra 44 a Egna (Bz). Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori che avessero acquistato i prodotti sopra indicati a non utilizzarli e a restituirli al punto vendita per il rimborso.