E’ morto in Spagna l’uomo più vecchio del mondo: aveva 112 anni

MeteoWeb

Tra meno di un mese, il 12 febbraio, Saturnino de la Fuentes avrebbe compiuto 113 anni. Era l’uomo più vecchio del mondo, ma è morto oggi a Leon, in Spagna, a 300 chilometri dalla capitale. De la Fuentes era entrato, a 112 anni, nel Guinness dei primati lo scorso 10 settembre, dopo la morte di Emilio Flores, portoricano morto sempre all’età di 112 anni. L’uomo, che aveva avuto 8 figli, tre dei quali morti prima di lui, è arrivato alla veneranda età in condizioni fisiche e mentali relativamente buone. Pepino, come veniva chiamato da parenti ed amici, era stato anche il primo ad essere vaccinato contro il coronavirus nella provincia di Leon alla fine del 2020.